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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：疲弱美国数据冲淡美联储升息影响

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* 美元/日圆涨0.11%、澳元/美元涨0.32%、新西兰元/美元跌0.66%、欧元/美元跌0.03%

* 美元兑日圆以外其他亚洲货币大多持稳，澳元受强劲就业数据提振走强，新西兰元则遭到疲弱GDP数据打压

* E-迷你标普500指数期货跌0.22%、日经指数跌0.19%、MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.64%、西德克萨斯中质油(WTI)跌0.04%、美国指标公债收益率报2.1359%

* 特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查--华盛顿邮报

* 美联储上调指标利率后，这次中国没有跟进(完) (编译 刘秀红；审校 张若琪)
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