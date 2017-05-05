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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元

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* 澳元兑美元跌0.47%，美元兑加元涨0.24%，新西兰元兑美元下滑0.09%，美元兑日圆跌0.2%

* 美元兑坡元涨0.27%，美元兑印尼卢比升0.12%，美元兑离岸人民币涨0.08%，美元兑马币升0.21%

* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%

* 法国选前最后一场电视辩论落幕，马克龙巩固领先地位

* 中日韩财经领袖同意抵制所有形式的贸易保护主义--公报

* 日本和韩国市场休市

(完) (编译 于春红; 审校 白云)
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