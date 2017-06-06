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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 13:50 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆领跌

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* 美元/日圆跌0.7%，欧元/美元涨0.18%，英镑/美元涨0.18%，澳元/美元持平

* 美元/瑞郎跌0.2%，新西兰元/美元涨0.36%，美元/人民币跌0.11%，美元/离岸人民币跌0.17%

* 日股日经指数跌0.94%，中国股市沪综指涨0.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%，美国原油下跌0.51%，美国公债收益率报2.1642%

* 澳洲央行宣布维持指标利率在1.50%不变

* 澳洲第一季经常帐赤字为2001年以来最低，但仍令人失望

* 中国央行今日进行了4,980亿元人民币的中期借贷便利(MLF)操作(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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