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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 13:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国非农报告公布前，风险偏好获支撑

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* 美元/日圆上涨0.3%，欧元/日圆涨0.36%，澳元/美元涨0.22%，新西兰元/美元涨0.21%

* 美元/人民币涨0.11%，美元/离岸人民币涨0.51%，美元/韩元微跌0.03%，美元/马币跌0.15%

* 日经指数上扬1.83%，沪综指跌0.24%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.63%，美国原油期货跌0.85%，10年期美债收益率报2.2200%

* 日本央行资产负债规模突破500万亿日圆，即将超美联储

* 美国5月就业增长料保持强劲，薪资增幅或较温和

(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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