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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 13:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市疲弱，油价大涨

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* 美元/日圆涨0.19%，欧元/美元跌0.19%，澳元/美元涨0.12%，英镑/美元跌0.19%

* 美元/瑞郎升0.24%，美元/墨西哥披索跌0.76%，美元/离岸人民币升0.12%，美元/人民币跌0.07%

* 日股日经指数涨0.11%，中国股市沪综指跌0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.11%，美国原油涨1.45%，美国公债收益率报2.1695%

* 沙特、埃及和阿联酋宣布与卡塔尔断交，指责其支持“恐怖主义”组织

* 在袭击事件阴霾笼罩下，英国恢复大选造势活动 (完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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