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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国保守党选情优势缩小打压英镑

0542GMT：

* 英镑兑美元跌0.45%，欧元兑英镑涨0.39%，英镑兑日圆下滑0.66%，美元兑日圆下挫0.34%

* 澳元兑美元跌0.25%，欧元兑美元下滑0.06%，美元兑人民币下挫0.17%，美元兑离岸人民币跌0.1%

* 日股日经指数跌0.49%，沪综指涨0.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.13%，美国原油期货下滑0.53%，美国公债收益率报2.2465%

* 英国首相特雷莎梅领导的保守党与工党的支持率领先优势收窄至5个百分点- YouGov民调

* 日本4月CPI连续四个月上扬，受能源价格推动

(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
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