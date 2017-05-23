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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 13:38 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国爆炸案及特朗普相关忧虑打压人气

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* 英镑兑日圆跌0.3%，英镑兑美元下滑0.07%，美元兑日圆下挫0.13%，澳元兑美元涨0.21%

* 美元兑印度卢比升0.34%，美元兑韩元涨0.29%，美元兑离岸人民币跌0.01%，美元兑台币上扬0.23%

* E-迷你标普500指数期货跌0.13%，日股日经指数下滑0.16%，明晟亚太地区(除日本)指数涨0.05%，美国原油期货跌0.43%，美国公债收益率报2.24%

* 英国曼彻斯特惊魂夜！演唱会爆炸令至少19人丧生

* 特朗普预算案将削减提供给低收入者的食物券和医疗保健费用

(完) (编译 于春红; 审校 白云)
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