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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 13:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国选举前景担忧打压英镑下跌

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* 英镑/美元下跌0.4%，欧元/英镑上涨0.27%，美元/日圆上涨0.11%，澳元/美元下跌0.13%

* 美元/离岸人民币跌0.39%，美元/人民币跌0.31%，美元/印度卢比跌0.17%，美元/韩元跌0.42%

* 日经指数下滑0.28%，沪综指上扬0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.07%，美国原油下跌0.66%，10年期美债收益率报2.2220%

* 泰晤士报援引民调机构YouGov的研究称，特雷莎梅的保守党可能在议会失去多数党地位

* 中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，经济继续保持扩张(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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