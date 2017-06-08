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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 13:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：金融市场持稳，拭目以待重大政经事件

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* 美元/日圆跌0.21%，澳元/美元下滑0.03%，英镑/美元小跌0.06%，美元/印度卢比微升0.09%

* 日股日经指数跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.03%，美国原油升0.61%，美国指标10年期公债收益率报2.18%，日本指标公债收益率报0.065%

* 日本第一季GDP增速修正值减半至1%，但复苏势头料未改

* 中国5月进出口均超预期，外贸稳中向好但下半年料承压

* 英国大选前夕，特雷莎梅试图将选战主轴拉回至退欧议题上

* 欧洲开盘技术图：tmsnrt.rs/2eaw4hx

(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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