《汇市简讯》油价下跌及并购消息出炉后，美元/加元威胁1.38美元水准

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
0721GMT：
* 加元因油价下跌而受创后，在1.38前方的卖盘抑制了美元兑加元走势
* 美国原油期货跌破每桶45美元后，在亚洲市场跌至六个月低点每桶43.76美元
* 1.38是期权障碍水准，1.3793是亚洲汇市尾盘触及的15个月高位
* 支撑位为1.3744和1.3700；1.3744是从周四高点1.3778拉回的低位
* 加拿大帝国商业银行(CIBC)对芝加哥Private Bancorp提出49亿美元的最终收购报价，周四CIBC提高了报价中的现金比重
* CIBC将每股现金从24.20美元提高到27.20美元
(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)