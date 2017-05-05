《汇市简讯》油价下跌及并购消息出炉后，美元/加元威胁1.38美元水准

0721GMT：

* 加元因油价下跌而受创后，在1.38前方的卖盘抑制了美元兑加元走势

* 美国原油期货跌破每桶45美元后，在亚洲市场跌至六个月低点每桶43.76美元

* 1.38是期权障碍水准，1.3793是亚洲汇市尾盘触及的15个月高位

* 支撑位为1.3744和1.3700；1.3744是从周四高点1.3778拉回的低位

* 加拿大帝国商业银行(CIBC)对芝加哥Private Bancorp提出49亿美元的最终收购报价，周四CIBC提高了报价中的现金比重

* CIBC将每股现金从24.20美元提高到27.20美元