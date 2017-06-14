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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元持稳，未受澳洲消费者信心数据下滑影响

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* 澳洲6月WESTPAC-MI消费者信心指数下降1.8%，5月时下降1.1%

* 澳元兑美元对该数据没有反应，中国数据即将出炉

* 中国将发布5月社会消费品零售总额和规模以上工业增加值等数据

* 澳元兑美元在0.7533/41区间窄幅波动，市场等待美联储今日稍晚的会议

* 阻力位在位于0.7565/70的双顶处，支撑位在0.7520附近(完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
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