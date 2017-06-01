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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 10:00 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元走升，数据结果利好

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* 澳元兑美元从0.7424升至0.7449，受资本支出和零售销售数据影响

* 第一季资本支出经季调上升0.3%，预估为成长0.8%；但去年第四季资本支出降幅自2.1%修正为降1.0%

* 设备、厂房和机械资本支出下滑0.1%，影响下周公布的第一季GDP数据

* 澳洲4月经季调零售销售较前月增长1%，预估为增长0.3%

* 市场认为数据利好澳元

(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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