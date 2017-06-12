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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 11:56 BJT

《汇市简讯》澳元在亚洲时段窄幅波动，因恰逢澳洲假期交投淡静

0335 GMT

* 澳元兑美元在0.7525-36区间窄幅波动，因悉尼市场恰逢假期，交投清淡

* 澳元兑美元持守在下跌日线图一目云区顶端附近，高点在0.7559

* 逐步下跌100天移动均线在0.7558上方，稍平的200天移动均线切入位在0.7529

* 有少许附近的期权到期，在0.7450-55水平有4.84亿澳元期权到期，在1.0515水平有8.15亿的澳元/新西兰元期权到期

* 澳元兑新西兰元也在1.0442-49区间窄幅波动，仍偏向下行 (完) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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