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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 10:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，买兴温和

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* 澳元/美元在亚洲时段上涨0.15%，风险偏好温和；日本股市日经指数涨0.4%，澳洲ASX 200指数涨0.4%

* 澳元昨日全线上涨，受乐观就业数据提振

* 早前低点0.7580和0.7615分别为首道支撑位和阻力位

* 动能指标呈中性，5、10及20天移动均线上行，整体格局看涨

* 测试目标位在0.7651，为3/5月跌势的76.4%回档位

* 图表：reut.rs/2s7asLx (完) (编译 侯雪苹；审校 许娜)
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