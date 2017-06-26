版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 10:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，亚洲盘显现买气

0209GMT

* 澳元/美元在0.7575上方缓步上涨，风险资产在亚洲盘有买气

* 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油上涨超过1.0%，亚股(除日本外)上涨0.40%

* 阻力在周五高点0.7583，以及0.7636/0.7535走势的61.8%回档位0.7598

(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐