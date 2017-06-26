《汇市简讯》澳元/美元上涨，亚洲盘显现买气

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，受海岬型船舶需求推动
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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* 澳元/美元在0.7575上方缓步上涨，风险资产在亚洲盘有买气
* 纽约商业期货交易所(NYMEX)原油上涨超过1.0%，亚股(除日本外)上涨0.40%
* 阻力在周五高点0.7583，以及0.7636/0.7535走势的61.8%回档位0.7598
(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。