《汇市简讯》澳元/美元上涨，因澳洲就业数据向好

0136GMT * 澳元/美元从0.7415跳涨至0.7450上方，因澳洲就业数据改善 * 澳洲4月经季节调整后就业人口增加3.74万人，路透调查预估为增 加0.50万人，失业率从5.9%降至5.7% * 阻力位在0.7750/0.7329的38.2%回档位0.7490 (完) (编译 李爽 审校 张荻)