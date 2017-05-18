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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 09:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，因澳洲就业数据向好

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    * 澳元/美元从0.7415跳涨至0.7450上方，因澳洲就业数据改善
    * 澳洲4月经季节调整后就业人口增加3.74万人，路透调查预估为增
加0.50万人，失业率从5.9%降至5.7%
    * 阻力位在0.7750/0.7329的38.2%回档位0.7490
    (完) (编译 李爽  审校 张荻)
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