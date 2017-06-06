版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 10:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下滑，此前澳洲数据令人失望

0139GMT

* 澳洲第一季经季节调整的经常帐赤字为31亿澳元，路透调查预估为收支平衡

* 净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为负0.7个百分点，路透调查预估为负0.4个百分点

* 数据公布后，澳元兑美元从0.7491跌至0.7470下方

* 澳元昨日普遍上扬，因企业获利和库存情况较佳

* 但经常帐和净出口的数据抵消了昨天数据利好反应

* 今日数据公布后，周三将公布的澳洲第一季GDP数据疲弱的机率上升

* 支撑点在0.7372/0.7499走势的38.2%回档位0.7450，若是跌破将看向0.7415(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐