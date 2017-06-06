《汇市简讯》澳元/美元下滑，此前澳洲数据令人失望

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
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* 澳洲第一季经季节调整的经常帐赤字为31亿澳元，路透调查预估为收支平衡
* 净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为负0.7个百分点，路透调查预估为负0.4个百分点
* 数据公布后，澳元兑美元从0.7491跌至0.7470下方
* 澳元昨日普遍上扬，因企业获利和库存情况较佳
* 但经常帐和净出口的数据抵消了昨天数据利好反应
* 今日数据公布后，周三将公布的澳洲第一季GDP数据疲弱的机率上升
* 支撑点在0.7372/0.7499走势的38.2%回档位0.7450，若是跌破将看向0.7415(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为