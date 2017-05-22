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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 09:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，因美元在亚洲盘全线上扬

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* 澳元/美元承压，美元在亚洲时段受追捧

* 美元指数上涨0.2%，澳元/美元开盘也跌0.2%

* 澳元兑新西兰走软

* 首道支撑位0.7436，之后是23.6%回档位0.7428

(完) (编译 张荻；审校 龚芳)
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