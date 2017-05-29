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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 14:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元买气清淡，逼近盘中低档

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* 澳元/美元重新逼近盘中区间0.7432/0.7450美元的低档，最新报0.7431

* 中国适逢连续假期，加上英国及美国周一休市，令买卖兴受限

* 澳元下滑，交投偏淡，持续呈表现落后局面

* 早盘中新西兰元的一波卖压，仅短暂推升澳元

* 澳元/新西兰元触及1.0570盘中高位，但随后回到旧有趋势，最新报1.0522

* 澳元/美元目前仍未突破上周五区间0.7422/0.7461。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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