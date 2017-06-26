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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 14:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元交投清淡，有上行倾向

0609 GMT

* 澳元/美元目前为止在0.7560/0.7584区间，有上行倾向，最新报0.7578

* 澳元/日圆自开盘时的84.05日圆升至84.30日圆，给澳元/美元带来提振

* 新加坡假期以及月末/季末因素打压交投兴趣

* 利差交易环境令澳元受益

* 阻力位在6月中旬至月底这波跌势61.8%的回档位0.7598美元，支撑位在100日移动均线水平0.7555美元 (完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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