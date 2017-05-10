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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 09:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回升，因美债收益率下跌给美元带来抛压

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* 美债收益率(殖利率)下跌，给美元全线带来抛压

* 10年期美债收益率约为2.38%，上日收报2.40%

* 澳元/美元从日低0.7339反弹，传言0.7335有买单

* 澳元站上0.7350，分时阻力位约为0.7365

* 亚洲股市和美债走势对其汇率走势是关键

* 0130GMT将公布的中国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)可能引发些许波动 (完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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