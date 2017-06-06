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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 12:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行宣布决议之后小幅上涨

0445 GMT

* 澳洲央行维持指标利率在1.5%纪录低点不变，符合市场预期

* 澳元/美元小幅上涨，央行公布决议前报0.7476，最新报在0.7487

* 澳洲央行称非矿业领域企业投资回升

* 重申澳元汇率升值将使经济调整更加复杂

* 澳洲央行声明稿内容或将冲淡(周三)公布的第一季GDP数据疲软的影响

(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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