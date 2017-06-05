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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 11:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅上扬，对澳洲经济成长的担忧略有缓解

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* 今日澳洲数据公布后，对澳洲周三公布的第一季GDP数据或将低迷的担忧减弱

* 澳洲企业获利和库存数据优于预期，将对经济成长做出贡献

* 澳元/美元高见0.7458，高过上周四/周五的高点

* 阻力位在上周高点0.7476，突破后上攻55日移动均线切入位0.7506

(完) (编译 张荻； 审校 李婷仪)
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