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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 08:57 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小跌，澳洲就业人口数据逊于预期

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* 澳元/美元跌破0.7700，此前公布的澳洲就业人口逊于预期

* 就业报告好坏不一，全职就业人口增加2.71万人，但兼职就业人口减少

* 失业率升至5.9%，市场预期为持平在5.7%

* 就业数据对澳元的影响应该有限，因其并不会改变澳洲央行的预期

* 澳元/美元可能略为下跌，因在澳元周三表现抢眼后有理由出售

* 若跌破0.7690，则可能跌至0.7640/60，之后或将走高(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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