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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 14:19 BJT

《汇市简讯》澳元/美元欲振乏力表现，预示后市走跌风险

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* 欧洲市场展开盘初交投，澳元/美元守住0.7400美元水位

* 澳元/美元由日内低点0.7384反弹，目前为止弹幅仅有15个跳动点

* 受中国公布疲软制造业PMI数据拖累，澳元/美元较开盘时的0.7431下跌0.4%

* 澳洲资本支出及零售销售数据带动澳元弹升，提供较好的出脱价位

* 澳元表现将再度打压原已不甚积极的多头士气

* 美联储6月中旬会议可能升息，澳元/美元或看向2017年5月9日低点0.7329

(完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)
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