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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 10:53 BJT

《汇市简讯》特朗普发表演说时，美元/日圆及日经指数脱离高位

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* 特朗普在国会发表演说时，美元/日圆从稍早的113.37高点滑落至112.77

* 日股日经指数从稍早的高点19,360跌至19,164点

* 特朗普的演说内容并无新意

* 可能将继续遵行现行政策路线，但无法确定能否成功

* 美元/日圆稍早触及低点112.73，阻力位在一目均衡基准线位置113.48

* 日线图云区底部今日切入位在113.60

(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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