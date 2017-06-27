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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 12:55 BJT

《汇市简讯》离岸人民币在李克强于达沃斯论坛发表讲话后上涨

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* 美元/离岸人民币从日高6.8582下滑至6.8471，测试位于6.8482的200日移动均线

* 李克强在达沃斯论坛讲话后，离岸人民币回升

* 他表示中国经济稳中向好态势不变，将保持宏观政策稳定

* 美元若是跌破在6.8326的波林格区间，跌势可能放大

* 届时目标可能看向20日均线波林格区间中间，接近心理关口6.8000的附近。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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