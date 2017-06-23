版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 14:20 BJT

《汇市简讯》空头期待英镑/美元涨势在10日移动均线受阻

0600 GMT

* 英镑/美元升至1.27上方，接近周三高点1.2710

* 10日移动均线下移，接近1.2712，该水准构成潜在阻力

* 英镑/美元在本周稍早未能站上10日移动均线和日线图云区

* 空头目标看向1.2550，停损单下移，在1.2850锁定获利

* 1.2840是6月跌势的38.2%费波纳奇回档位

* 英镑兑美元日线图：reut.rs/2s1UhM9 (编译 高琦 审校 汪红英)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐