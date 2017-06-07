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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 16:08 BJT

《汇市简讯》美元不容易涨至110.00日圆上方

0740 GMT
    
    * 美元/日圆前景看空，可能向下测试108.00
    * 再度触及109.23，此为周二低位，据说109.20下方停止单聚集
    * 109.00附近据说有大量买单，最初或难以跌破此位
    * 反弹意图减弱，110.00上方压力沉重
    * 纽约时段在110.00-05处有大量期权到期，共计13亿(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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