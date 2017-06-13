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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 11:16 BJT

《汇市简讯》美元兑加元亚洲时段延续跌势，因商品货币走强

0301 GMT

* 美元兑加元亚洲时段下跌0.30%左右

* 加拿大央行暗示可能比预期更早升息，商品货币走强，均对加元构成支持

* 美元兑加元触及1.3274低点，略低于1.2969/1.3793的61.8%回档位1.3284

* 支撑位在4月13日低点1.3224，阻力位在200天移动均线切入位1.3335 (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
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