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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 09:49 BJT

《汇市简讯》美元兑加元亚洲盘小升后，陷于窄幅区间

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* 亚洲盘小升0.1%，中国、美国和英国逢假日，本周开局低调

* 美国原油周五上涨1.8%后持平，OPEC减产但页岩油成长

* 指标中性，五、10日和20日移动均线下移

* 目标测试4/5月升势的76.4%回档位1.3358，为首道主要支撑位

* 伦敦盘低位1.3433和纽约盘高位1.3473，为初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/2rvyO2y

(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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