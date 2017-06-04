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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 07:36 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币料走低，美非农就业报告疲软构成压力

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* 美元/亚币(除日圆外)料将走低，因美国非农就业报告、及薪资增长逊于预期

* 美国10年期公债收益率位于200日移动均线下方的2.16%

* 市场预计美联储6月升息机率仍接近90%

* 股市全力攻向纪录高位

* 在英国选举以及美国前FBI局长科米的听证会之前，市场可能是盘整格局。

(完) (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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