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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 16:33 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在110.00上方面临沉重压力

0815 GMT

* 美元/日圆有可能跌破108.00

* 美债/日债收益率之差相对稳定

* 110.00上方压力沉重。转换线和200日移动均线抑制上行空间

* 亚洲市场空头回补，令美元从109.74反弹至110.02

* 纽约时段在110.00-05价位将有9.6亿期权到期(完) (编译 王琛；审校 汪红英)
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