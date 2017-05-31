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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆守在略低于111.00的格局

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* 美债收益率下滑，持续令美元/日圆承压，不过下行有限

* 昨日一度低见110.67，亚洲盘今早目前为止在110.76-90

* 稳守在日线图一目均衡云区110.06-111.82，55日移动均线在111.32，200日移动均线在110.22

* 200周移动均线在110.72、周线图一目均衡云顶110.35也在附近

* 今日期权到期将协助锚定，在110.00有10亿美元，在111.35-55亦有10亿美元

* 美债收益率疲弱，10年券报2.219%，两年券报1.292%

(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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