版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 08:57 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆守在110.41下方，等待美联储会议

0030 GMT

* 美元兑日圆在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前维持在日线图一目均衡转换线切入位110.41下方，200天移动均线切入位在110.60

* 日线图均衡线趋平，200天移动均线仍然上升

* 6月7日低点109.12和6月9日高点110.81之间正在形成三角旗形态吗？

* 美国公债收益率在美联储会议前持稳，10年期公债收益率交投在2.208%，2年期公债收益率交投在1.366%

* 市场普遍预期美联储将温和升息，有些观点认为美联储今年将不再升息

* 在110.00-10水平有6.37亿美元期权到期，在111.00水平有3.95亿美元期权到期 (完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐