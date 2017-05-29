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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:32 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆或因阵亡将士纪念日而走势淡静，期权锚定市场

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* 尽管朝鲜再次试射导弹，风险呈中性，美元/日圆持稳

* 亚洲盘的波动区间迄今在111.16-32，因美国和英国假期而交投淡静

* 期权到期亦协助市场锚定

* 在110.00-10有13亿美元期权到期、110.35有3.68亿美元、111.00-20有8.59亿美元、111.50-55有3.57亿美元

* 111.00-20的执行价亦锚定市场，美元/日圆稳稳处于日线图一目均衡云区110.08-111.82

* 55日移动均线切入位在111.43，日线图的一目均衡转换线在111.68上方，200日移动均线接近云区底部110.11

(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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