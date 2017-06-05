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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:49 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆的关键水准

0731 GMT 
    
    * 美元/日圆接近关键技术位：reut.rs/2rrWdjV
    * 100.25为今日低位，200日移动均线在110.36，日线云区底部在110
.17
    * 理论上为逢低买入的好时机，但很多人已做多美元
    * 若跌破100，则肯定触发大量投机性部位：reut.rs/2rVPOim
    * 初步预期企业和期权买家在接近110.00处提供支撑
    * 若收在云区/200日移动均线以下，则目标指向4月低位108.13(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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