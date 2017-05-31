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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:41 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元下跌，但仍在盘整区间

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* 美元兑韩元从开盘水准1,124.0跌至1,122.5，上日收报1,125.1

* 波林格区间界定日盘整区间在1,119.5-1,131.4

* 美元兑其他亚币和主要货币得到支撑，或支撑美元/韩元

* 亚股暂时上涨或转化为新兴亚币温和升势

* 美元/韩元若收在1,119.5下方，激活波林格下行通道

(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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