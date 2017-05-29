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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:08 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元空方可能无视朝鲜导弹试射

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* 美元兑韩元纽约盘收在约1,117.0，亚洲盘周五收报1,120.7

* 日线图若收在1,120.0下方，则可能确认偏空的技术面

* 波林格下行通道将导致200周移动均线切入位在1,113.8

* 最新的朝鲜发射导弹事件，不太可能动摇空方

* 朝鲜一段时间以来的挑衅动作，市场已麻木

(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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