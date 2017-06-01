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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 11:23 BJT

《汇市简讯》美元在亚洲盘获追捧，但偏空格局关注5月区间低位

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* 美元指数亚洲盘开盘小跌0.4%后走坚

* 市场走升，E-迷你标普500指数期货上涨0.1%，美国原油期货升0.8%，日股日经指数涨1%，亚洲除日股外指数持平

* 5、10和20日移动均线下移，格局偏空

* 若收在5月低位96.79下方，则下看特朗普交易低位95.88

* 纽约盘交易区间96.85/97.16两端分别为初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/2sg7cLH

(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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