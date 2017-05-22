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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 10:18 BJT

《汇市简讯》美元指数上扬，亚洲时段风险偏好回升

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    *  美元指数在亚洲盘上扬0.1%，周末没有负面消息，亚洲市场人气
偏于乐观
    *  标普E-mini期货上涨0.05%，美国原油涨0.6%，日股涨0.4%，日本
外亚洲股市涨0.7%
    *  动能分析显示下行趋势，5日、10日和20日移动均线下滑，偏空格
局确立
    *  连续六日高/低点下滑，表明周五触及的97.85成为重要阻力位
    *  97.08和95.88为支撑位
    (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
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