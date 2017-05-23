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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 11:42 BJT

《汇市简讯》美元指数呈下滑趋势，将测试96.00

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* 美元指数在亚洲盘下滑0.1%，对特朗普预算计划反应温和

* 标普E-mini期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股跌0.1%，日本外亚洲股市涨0.2%

* 动能分析显示下行趋势，5日、10日和20日移动均线下滑，偏空格局确立

* 连续七日高点下滑，昨日触及的97.44成为主要阻力位

* 纽约盘低点96.79和伦敦盘高点97.44分别为首道支撑/阻力位

(完) (编译 张荻； 审校 戴素萍)
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