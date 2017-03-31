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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》美元指数回升，瞄准更高水准

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* 美元指数上涨0.1%，有可能进一步上行，50%费波纳奇回档技术位再度成为关注点

* 3月自102.26至98.86跌势的50%回档位在100.56，周四高点在100.60

* 逐渐下行的55日移动均线切入位目前在100.68，在上方形成阻力

* 日线图云区目前在100.79-101.52

* 若收于55日移动均线上方，则对下周走势有利

* 日线图：reut.rs/2npA8hm

(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
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