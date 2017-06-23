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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 10:57 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲盘走软，临近周末走势低调

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* 美元指数在亚洲时段跌0.1%，开盘微涨后延续整理走势

* 市场走势低调--E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油涨0.2%，日经指数和除日本外亚洲股指持平

* 动量指标中性，五日、10日和20日移动均线总体上正面--几无倾向

* 昨日亚洲盘低点97.43和10日移动均线切入位97.36为初步支撑位

* 稍早高点97.58、五日移动均线、以及随后的97.64为初步阻力位

* 技术图表： reut.rs/2swHCo2(完) (编译 郑茵 审校 于春红)
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