版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 11:31 BJT

《汇市简讯》美元指数对卡塔尔遭断交的消息反应冷静，技术面偏向下行

0316GMT

* 美元指数在亚洲盘上涨0.1%--沙特和埃及刚刚与卡塔尔断交

* 情势发展凸显伊斯兰逊尼派和什叶派的分裂--风险可能负面

* 亚洲市场变动不大，E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油上涨0.4%，日股日经指数上涨0.1%，明晟亚太地区(除日本外)股指持平

* 技术面动能研究中性，5、10、20日移动均线下滑--格局负面

* 图表reut.rs/2rURuZr

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐