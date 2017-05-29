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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》美元指数小升，市场波澜不兴

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    *  在亚洲盘小升，美国和英国休市，市场变动不大
    * E-迷你标普500指数期货小升0.1%，美国原油持平，日经指数升0.2
%，亚洲除日本外指数持平
    * 10日和20日和周移动均线下滑，格局偏空
    * 初步长期目标位是95.88，此为11月特朗普交易低位
    * 伦敦盘低位97.03和纽约盘高位97.54分别为支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/2s5ribu    
    (完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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