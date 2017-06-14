版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 10:57 BJT

《汇市简讯》美元指数微跌，市场等待美联储会议

0238 GMT

* 美元指数在亚洲时段略微走软，开盘跌0.2%；市场等待美联储会议

* 主要市场表现不佳，E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌1%，日本股市日经指数涨0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平

* 动能指标呈中性，5、10和20天移动均线冲突，缺乏明确倾向

* 若收在20天移动均线切入位97.11上方，则可结束下行倾向

* 首道支撑位和阻力位分别在6月反弹走势的61.8%回档位96.88和早前高点97.03

* 图表：reut.rs/2sZZbeo (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐