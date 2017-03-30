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市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 15:06 BJT

《汇市简讯》美元指数持于接近38.2%费波纳奇回档位的水平

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* 美元指数持于接近100.16阻力位的水平，这是2月-3月102.26-98.858跌势的38.2%回档位

* 50%费波纳奇回档位在100.56。日线云区在100.79/101.52。

* 技术面看涨，该指数周一从98.858反弹，但要突破38.2%波纳奇回档位

* 隔夜高点100.14，为3月21日以来最高

* 图表：reut.rs/2niOijR(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
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