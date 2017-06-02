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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 11:13 BJT

《汇市简讯》美元指数持续在96.80上方盘整

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    * 亚洲盘在美国就业报告出炉前持平
    * 主要市场表现正面，E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油
期货跌0.5%，日股日经指数涨1.4%，亚洲除日股外指数升0.5%
    * 动能中性，五、10和20日移动均线下移，整体格局偏空，但已处于
低位
    * 若收在5月低位96.79下方，则下看特朗普交易低位95.88
    * 纽约盘交易区间97.06/97.31两端分别为初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/2rLw4xQ
    (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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