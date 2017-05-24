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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 11:19 BJT

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡

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    *  美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评
级反应平静
    *  E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数
涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5%
    *  动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格
局确立
    *  长线目标为95.88
    *  纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位
    (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
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